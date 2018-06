Cocktail-Festival mit Westbam am DJ-Pult

58 Bars aus dem In- und Ausland und über 100 Cocktails (mit und ohne Umdrehungen) erwarten die Besucher des diesjährigen Liquid Market. Am 13. und 14. Juli wird im Volksgarten eifrig ausgeschenkt und gefachsimpelt. Sämtliche Drinks sind in dem Eintritts-Entgelt von 48 Euro inkludiert. Ein Booklet mit Fotos und Rezepturen von 60 Cocktails zum Nachmixen gibt's obendrein.

Nach dem Verkosten steht eine Aftershow Party (13. Juli, ab 23 Uhr) in der Wiener Säulenhalle auf dem Programm. Public Possession und die Berliner DJ-Legende Westbam legen auf. Vorverkaufstickets kosten 14 Euro, Karten an der Abendkasse 18 Euro (ein Welcome-Cocktail ist inbegriffen). Die ersten 50 Personen, die das Event auf Facebook teilen, kommen auf die "8 Euro Friendlist".

Das Festival der Wiener Bars findet heuer zum dritten Mal statt. Der Liquid Market öffnet jeweils von 15 bis 22 Uhr seine Pforten. Weitere Infos und Tickets finden Sie auf der offiziellen Website des Events.

(lfd)