Cypress Hill heizen im Winter der Hauptstadt ein

Seit fast 30 Jahren sorgen die beiden MCs B-Real und Sean Dog gemeinsam mit DJ Muggs und dem Percussionist Eric Bobo unter dem Namen Cypress Hill für qualitativ hochwertigen West Coast Hip-Hop.

Mit Hits wie "I Wanna Get High", "Hits From The Bong" und "Dr. Greenthumb" machten sie sich zum musikalischen Sprachrohr der weltweiten Cannabis-Konsumenten. Diverse Blicke über den Rap-Tellerrand bescherten ihnen zudem auch viele Fans aus dem Rock- und Metal-Genre.

Noch heuer soll nach acht Jahren endlich wieder ein neues Album erscheinen. "Elephants on Acid" heißt das gute Stück, mit dem es in der Vorweihnachtszeit auf große Tournee geht. Am 18. Dezember gastieren die Jungs dabei im Wiener Gasometer.

Tickets für das mit Sicherheit großartige Konzert gibt es ab sofort HIER.

(baf)