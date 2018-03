Das Craft Bier Fest bandelt heuer mit Whiskey an

Bereits zum neunten Mal findet am 11. und 12. Mai das Craft Bier Fest Wien statt, das Genussevent für handwerklich gebrautes Bier aus allen Teilen Österreichs sowie internationalen Kreativbierschmieden. "Mit rund 90 heimischen und internationalen Brauereien können wir unseren Gästen abermals ein Ausstellerfeld präsentieren, das für Mitteleuropa einzigartig ist", freut sich Craft-Bier-Fest-Organisator Kevin Reiterer.

Mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland lockt die Veranstaltung mit ihrem spannenden und vielfältigen Programm regelmäßig in die Marx Halle im dritten Wiener Gemeindebezirk.

Zu Gast: Irland

Mit dem Gastland Irland können die Veranstalter eine ebenso spannende wie boomende Craft-Bier-Szene am Fest präsentieren. Es warten zahlreiche Highlights auf die Besucherinnen und Besucher - einige der vertretenen Biere und Brauereien feiern dabei ihre Österreich-Premiere. Überdies runden irische Spirituosen, Cider und Speisen den Themenschwerpunkt ab.

Whiskey-Schwerpunkt

Den Bogen zu einem weiteren Schwerpunkt des Craft Bier Fests, nämlich Whiskey, spannt eine interessante Zusammenarbeit zwischen der österreichischen Brauerei Bevog und der irischen Destillerie Jameson: Bevog-Braumeister Vasja Golar reiste vergangenes Jahr nach Cork, um sich nicht nur die traditionsreiche Produktionsstätte anzusehen, sondern auch um dort passende Whiskey-Fässer für diese Kollaboration auszuwählen.

In diesen Fässern reifte die letzten Monate über ein eigens für das gemeinsame Projekt gebrautes Bier: Das Ergebnis, ein Barrel Aged Black IPA, wird am Craft Bier Fest Wien erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt - eine einzigartige Geschmackskomposition aus Bier und Whiskey.

Das Bierland Österreich wächst

Aber auch die heimische Craft-Bier-Bewegung bleibt in Fahrt. So werden sich etwa Bierkanter (Winklarn / NÖ) und Zebedäus (Zellerndorf / NÖ) am Craft Bier Fest Wien erstmals einem breiteren Publikum vorstellen. Die Veranstalter freuen sich außerdem auf zwei junge Brau-Start-ups, die auf Wiener Boden eigene Braustätten eröffnet haben: das Bräuhaus Ten.Fifty. (Favoriten) und die Braumanufaktur Schalken (Ottakring). Und auch neue Brauereien aus Deutschland, der Slowakei und Ungarn werden sich am 11. und 12. Mai den österreichischen Bierenthusiasten präsentieren.

Kulinarische Highlights

Zu Craft-Bier, Whiskey und Cider steht für die Besucherinnen und Besucher auch ein vielfältiges Speisenangebot bereit. Streetfood auf Wienerisch wird ebenso geboten wie verschiedene Burger-Varianten und Pulled-Pork-Sandwiches. Abgerundet wird das kulinarische Spektrum von Schmankerln zweier Bio-Bauern: mit Ragouts, Hotdogs und Broten.

Der Vorverkauf hat begonnen

Die begehrten vergünstigten Vorverkaufstickets für das Craft Bier Fest Wien können ab sofort online auf der Website des Events als auch offline in den Craft-Bier-Läden BeerLovers (Gumpendorfer Straße 35, 1060 Wien), Biergreissler (Lederergasse 4, 1080 Wien) und Beer Store Vienna (Wilhelmstraße 23, 1120 Wien) erworben werden. Resttickets werden an der Tageskassa in der Marx Halle aufgelegt.

(lfd)