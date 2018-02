Das Haus der Musik lädt zum Indie-Festival

Die sommerliche Festival-Saison mag noch ein paar Monate entfernt sein, im Haus der Musik geht es aber schon erheblich früher zur Sache. Am 24. März geht eben dort das "HDM Sinnesrauschen" über die Bühne. Heuer stehen Farewell Dear Ghost, Cari Cari, Catastrophe & Cure und Three For Silver auf der Bühne des Indie- und Alternative-Festivals.

Save the Date:

Wann: 24. März 2018, ab 19.30 Uhr

Wo: Innenhof des Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

Tickets (19 bis 25 Euro) sind an der Kasse des Haus der Musik und bei Wien-Ticket erhältlich. Mehr Infos zur Veranstaltung und den auftretenden Acts finden Sie auf der Website des Haus der Musik.

Hörproben:

FAREWELL DEAR GHOST:



CARI CARI:



CATASTROPHE & CURE:



THREE FOR SILVER:



