Unter dem Motto "Connect/Engagement" verwandelt sich das Wiener Museumsquartier am 12. und 13. April in eine elektronische Spielwiese. Nachmittags finden erstmals Workshops (rund um Synthesizer und die Diversität in kontemporärer Clubkultur) statt, abends stehen Konzerte auf dem Programm.

Für die visuelle Bespielung sorgt bereits zum dritten Mal sound:frame, die Agentur für audiovisuelle Kunst. Die begleitende Ausstellung "Ydessa Hendeles. Death to Pigs" findet bis 27. Mai in der Kunsthalle Wien statt, an den Festivaltagen ist der Eintritt von 19 bis 23 Uhr frei.

Im frei_raum Q21 exhibition space lädt "shaping democracy - the republic in 24 frames per century" zu einem audiovisuellen Rundgang durch die Geschichte der österreichischen Republik ein (an den Festivaltagen bis 22 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet).

Hier ist das Line-up des Electric Spring Festival 2018:

12. April:

19.30 Uhr: Lil Promise b2b KoiFin (MQ Haupthof)

20.45 Uhr: Jugo Jürgens & EINFACHSO (MQ Haupthof)

21.30 Uhr: Alex Von Doom (Halle E, Eristoff Stage)

22 Uhr: Dacid Go8lin (Halle E, Mainstage)

23 Uhr: Hunney Pimp (Halle E, Eristoff Stage)

00 Uhr: Ebow (Halle E, Mainstage)

01 Uhr: Dalia Ahmed b2b Alex Von Doom (Halle E, Eristoff Stage)

02 Uhr: Joja (Halle E, Eristoff Stage)

13. April:

19.30 Uhr: Paul Raal (MQ Haupthof)

20.45 Uhr: Ankathie Koi (MQ Haupthof)

21.30 Uhr: Anna Leiser (Halle E, Eristoff Stage)

22 Uhr: Tony Renaissance (Halle E, Mainstage)

23 Uhr: Anna Leiser (Halle E, Eristoff Stage)

23.30 Uhr: The Devil & The Universe (Halle E, Mainstage)

00.30 Uhr: Anna Leiser (Halle E, Eristoff Stage)

01 Uhr: Gudrun von Laxenburg (Halle E, Mainstage)

02 Uhr: Sofie (Halle E, Eristoff Stage)

03 Uhr: Welia b2b Ulrich Rois (Halle E, Eristoff Stage)

Weiter Informationen zum Electric Spring Festival finden Sie auf der offiziellen Website des Events.

(lfd)