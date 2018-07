Depp und Bloom waren bei McCartneys Geheim-Gig

Filmstar müsste man sein! Die Gäste von Paul McCartneys Geheimkonzert in London wurden per Online-Wettbewerb ermittelt, Johnny Depp und Orlando Bloom durften aber auch so dabei sein. Sängerin Kylie Minogue war ebenfalls eingeladen.

Mehr als zwanzig Songs hatte Paul McCartney laut "Stern" im Repertoire, darunter Tracks seines kommenden Albums "Egypt Station", aber auch alte Beatles-Nummern wie "Drive My Car", "Lady Madonna" und "Back In The U.S.S.R.".

Nicht geheim, dafür bereits ausverkauft ist McCartneys Konzert am 5. Dezember 2018 in der Wiener Stadthalle. Nach 20 Minuten waren die Tickets weg. Der Brite tritt daher am 6. Dezember ein zweites Mal auf. Karten gibt's HIER ab 26. Juli um 9 Uhr.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)