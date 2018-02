Die Michael Jackson Tribute Show in Wien

Noch einmal gibt es die Möglichkeit die Musik des "King of Pop" live zu erleben. Die "Michael Jackson Tribute Show" zelebriert das Phänomen und die Legende Michael Jackson mit seinen größten Hits und den unverwechselbaren Tanzstil des King of Pop mit Live Band und 100 Prozent Live-Gesang.

Sensationelle Stimmen, großartige Performances

Künstler aus ganz Europa präsentieren die größten Hits von Michael und den Jackson 5 (The Jacksons) in einer zweistündigen Live-Show und führen durch die großartige Musik des größten Entertainers aller Zeiten.

Zum Programm gehören Songs wie "Billie Jean", "Beat It", "Thriller", "Bad", "Black Or White" oder das Duett "I Just Can't Stop Loving You" aber auch Klassiker wie "I Want You Back", "Blame It On The Boogie" oder "Rock With You".

Großartige Bühnenshow

Beeindruckende Tanzchoreografien, eine tolle Live Band, aufwändig für die Show gefertigte Kostüme, original Sounds, Effekte, Videosequenzen, Bilder und eine tolle Licht Show machen die Show zu einem akustischen und optischen Erlebnis.

Save the Date:

MICHAEL JACKSON TRIBUTE SHOW - Eine Show zu Ehren des King of Pop

Wann: Samstag, 15. September, 20 Uhr

Wo: Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer (Guglgasse 8, 1110 Wien)

(lfdKi)