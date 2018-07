Das war die San Diego Conic-Con 2018

In San Diego herrschte am Wochenende Ausnahmezustand: Einmal pro Jahr findet dort die Comic-Con statt. Auf der Messe promoten Film- und Fernsehproduktionsfirmen ihre neusten Werke. Comic und Fantasy sind dabei die vorherrschenden Genres – dementsprechend viele Superhelden gibt es für die rund 130.000 Besucher zu bestaunen. Und zwar in echt.

Dass Erfolgsserien wie "Game of Thrones" oder "Westworld" dieses Jahr Comic-Con-Pause machen, trübt die Stimmung nur wenig. Serien-Junkies durften sich stattdessen beispielsweise über ein öffentliches Q&A mit den "Breaking Bad"-Stars (die Serie feiert ihr 10-Jahr-Jubiläum) freuen.

Helden, so weit das Auge reicht

Und auch Filmfans kommen während der Comic-Con auf ihre Kosten. So wurde nun unter anderem der Trailer zum neuen DC-Film "Aquaman" mit Jason Momoa (38) in der Hauptrolle veröffentlicht.

Im Rahmen der Comic-Con wurde auch ein erster Blick auf Disneys neuste Heldin gewährt: 11 Jahre nach dem Ende der Zeichentrickserie "Kim Possible" kommt der Rotschopf in einer Realverfilmung auf die Leinwand. Sadie Stanley wird die Rolle der Kim Possible übernehmen.

