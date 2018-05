Dita von Teese gibt eine Burlesque-Show in Wien

Ihre Fans finden Dita von Teese unwiderstehlich: Praktisch im Alleingang hat die inzwischen 45-Jähige den Burlesque wieder zum Leben erweckt.

Von Teeses erotischer "Tanz" im überdimensionalen Champagnerglas ist längst lengendär. Sie hat die Tanzform aus den 30ern wieder solonfähig gemacht, ihre Dessous im Vintage-Stil verkaufen sich wie warme Semmeln.

Mit ihrem aktuellen Programm "The Art of the Teese" kommt Dita für eine Show am 20. November 2018 nach Wien in die Stadthalle.

Der Vorverkauf startet am 25.05. um 10 Uhr.

"The Art of the Teese



(lam)