ESC-Held Cesàr Sampson rockt im September SCS

Am 8. September wird Sampson ab 17 Uhr am Water Plaza im Rahmen des VIP Shopping Wochenendes in der SCS vor den Toren Wiens seine besten Hits zum besten geben.

Natürlich wird dabei auch der ESC-Hit "Nobody But You" nicht fehlen. Danach steht der sympathische Linzer für Selfies und Autogramme zur Verfügung.

(baf)