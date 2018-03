Elton John gibt weitere Konzerte in Wien und Graz

Das schon vor wenigen Wochen angekündigte Konzert am 2. Mai 2019 in der Wiener Stadthalle ist nahezu vollständig ausverkauft. All jene, die bislang noch kein Ticket bekommen haben, können sich nun ein wenig entspannter zurücklehnen.





Denn Sir Elton gibt noch zwei weitere Konzerte in Österreich. Am 1. Mai gibt es wegen der großen Nachfrage ein Zusatzkonzert in der Stadthalle. Graz darf sich am 3. Mai 2019 auf ein Open Air in der Messe freuen.

Tickets für die beiden neu verkündeten Shows vom "Rocket Man" gibt es ab Freitag, den 9. März 2018, HIER.

(baf)