Elton John kommt noch ein letztes Mal nach Wien

Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht der "Rocket Man" nun schon auf der Bühne. Am Mittwoch schockte er seine Fans mit der Nachricht, sich nun zurückziehen zu wollen. "Es ist an der Zeit, die Straße zu verlassen, um mich nun voll und ganz auf das nächste Kapitel in meinem Leben konzentrieren zu können", ließ er mitteilen.

Farewell Yellow Brick Road Tour

Bevor das allerdings passieren wird, verabschiedet sich der Sir noch mit einer allerletzten Welttournee. Und die führt ihn am 2. Mai 2019 auch in die Wiener Stadthalle. Einen Abend wird er dann seine Fans noch mit den größten Hits wie "Circle of Life", "Candle in the Wind", "Don't Go Breaking My Heart" oder "Made in England" erfreuen.

Karten für das Event gibt es ab dem 9. Februar um 10 Uhr HIER zu kaufen.

(baf)