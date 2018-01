Escape the Fate spielen in der Szene Wien

Sänger und Gründungsmitglied Ronnie Radke wurde 2008 aufgrund einer mehrjährigen Gefängnisstrafe aus der Band geworfen (er ist am 27. Jänner mit Falling in Reverse in Wien zu Gast), seither macht Craig Mabbitt den Frontman von Escape the Fate.

Sechs Alben haben die Herren aus Las Vegas bereits aufgenommen, vier davon mit Mabbitt am Mikro. Der letzte Longplayer "Hate Me" erschien im Jahr 2015.

HIER gibt's Tickets für das Wien-Konzert von ESCAPE THE FATE.

Save the Date:

Wo: Szene Wien (Hauffgasse 26, 1110 Wien)

Wann: Freitag, 2. Februar 2018

Supports: Palisades; Set to Stun

Einlass: 19.30 Uhr

Beginn: 20 Uhr





(lfd)