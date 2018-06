Eule spielt am 10. Juni im Wiener Flex

In der Vorabend-Soap "Berlin - Tag & Nacht" träumt Jazzy Gudd als Sängerin Charlotte Eule von der großen Musikkarriere. Jazzys TV-Alter-Ego gibt's nun auch im wirklichen Leben zu bewundern. Im April erschien das Debüt-Album "Musik an, Welt aus", mit dem die 28-Jährige nun auf Tour geht.

Jazzy Gudd alias Eule machte schon vor "Berlin - Tag & Nacht" von sich hören: Bereits 2015 stand die Deutsche erstmals auf der TV-Bühne und performte bei "The Voice of Germany" vor einem Millionenpublikum. Mit ihren Auftritten zu Songs wie "Elektrisches Gefühl" und "Fühlt sich wie fliegen an" sang sich Eule bis in die Knockouts der Show und war zusammen mit der späteren Siegerin und ESC-Teilnehmerin Jamie-Lee Kriewitz Teil des "Team Fanta" um Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier.

Mit Konzerten unter anderem in Hamburg, Berlin, Frankfurt, München und Wien geht nun die erste kleine eigene Tournee in den Vorverkauf, weitere Termine und Sommershows sollen folgen.

EULE in Wien:

Flex

Sonntag, 10. Juni 2018

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Support: As Far As Low

