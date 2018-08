Frequency 2019 - Jetzt Early Bird Tickets sichern

Obwohl es noch keinerlei Informationen zu möglichen Bands und Headlinern gibt, können sich ganz Ungeduldige schon jetzt günstige Early Bird Tickets für das FM4 Frequency Festival 2019 besorgen.

In diesem Jahr sorgten Top-Acts wie die Gorillaz, Imagine Dragons, die Dropkick Murphys oder Yung Hurn für heiße Stimmung am VAZ in der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

Tickets ab sofort erhältlich

Das Festival steigt nächsten Sommer an gewohnter Stelle in St. Pölten ab dem 15. August. Die Early Bird Tickets sind limitiert und kosten pro Euro 141,99. Nachdem das Frequency heuer ausverkauft war, lohnt es sich, jetzt schon zuzugreifen, ehe es dann zu spät ist.

Die Early Bird Tickets können ab sofort HIER gekauft werden.

