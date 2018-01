Falco erleben - im Musical oder beim Tribute-Konzert

Falcos Konzerte waren legendär. Auf der Leinwand feierte der Superstar beim Donausinselfest 2017 einen Abend lang Wiederauferstehung und trällerte beim Tribute-Gig "Coming Home" mit (live auftretenden) KünstlerInnen seine größten Hits spielten. Die Konzertaufzeichnung wird am 31. Jänner im Wiener U4 präsentiert.



Zudem finden an diesem und den beiden darauffolgenden Abenden auch "Goldfisch"-Club-Gigs mit der Original Falco-Band, diversen GastsängerInnen sowie Auftritte von Alexander Kerbst (dem Hauptdarsteller des FALCO-Musicals) statt. Am 1. und 2. Februar gibt's weitere Konzerte. Karten für den 1. und 2. Februar finden Sie HIER.



Nur einmal im Jahr kommen die Goldfisch-Bandmitgliedern zusammen, um den Falken nochmal hochfliegen zu lassen. Unter anderem gehören Thomas Rabitsch, Bernhard Rabitsch, Peter Paul Skrepek, Peter Vieweger, Bertl Pistracher und Flo Holoubek zur Band.

Wer die "Goldfisch"-Gigs verpasst, hat am 25. Februar (HIER geht's zum Gewinnspiel) sowie am 13. Mai 2018 die Möglichkeit, die Welthits von Hans Hölzel im oben erwähnten Musical in der Wiener Stadthalle zu erleben.

HIER gibt's Karten für das FALCO-Musical in ganz Österreich.

(lfd)