Frank Turner spielt am Nationalfeiertag in Wien

Frank Turner ist seit 2005 mit seiner ewig treuen Backingband The Sleeping Souls musikalisch und dabei auch höchst erfolgreich unterwegs.

Nach unzähligen Live-Konzerten - im Sommer 2017 waren es bereits weit mehr als 2.000 - und vielen erfolgreichen Veröffentlichungen brachte der sympathische "Folk-Punker" im November 2017 sein erstes Best-Of-Album "Songbook" raus.

"Songbook" ist eine Retrospektive auf Turners über 10-jährige Karriere und umfasst die Highlights aus seinen mittlerweile sechs Studioalben sowie neu interpretierte und akustische Versionen. Mit dabei sind unter anderem die Songs "Long Live The Queen" und "There She Is".

Ruhe kehrt bei Frank Turner, der kürzlich auch von Bruce Springsteen zu seinen Lieblings-Singer/Songwritern gezählt wurde, nach dem Best-of aber nicht ein: Heuer erschien seine neue Platte "Be More Kind", deren Tracks in der Gasometer-Show natürlich auch nicht fehlen dürfen.

Save the Date:

Freitag, 26. Oktober 2018 um 19 Uhr

Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer

Support: PUP & XYLAROO

TICKETS für das Konzert finden Sie HIER.

