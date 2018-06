Frequency Festival: So läuft das Wochenende ab

Schon kurz vor dem Jahreswechsel wurden mit den Gorillaz und den Imagine Dragons zwei große Headliner des diesjährigen Festivals bekanntgegeben.

Am Dienstag zeigte der Veranstaltern nun den endgültigen Line-Up-Plan, nach dem die vier Festivaltage ablaufen werden. Bereits am Donnerstag gibt es mit den Gorillaz, Bastille, Die Antwoord, den Dropkick Murphys und Yung Hurn ein ebenso abwechslungsreiches wie hochkarätiges Programm zu sehen.

Genauso geht es die kommenden Festivaltage weiter. Macklemore, Hardwell, Flogging Molly, RAF Camora und den Broilers sorgen am Freitag für Stimmung. Am Samstag sind es dann Kygo, Casper, The Kooks und Timmy Trumpet, die die Massen am Ufer der Traisen zum Tanzen bringen werden. Zum Abschluss zünden dann am Sonntag die Imagine Dragons, Sum 41, Lost Frequencies und Papa Roach ein genreübergreifendes Hitfeuerwerk.

Wer sich das Festival geben will, der sollte möglichst schnell Tickets checken. Und zwar am besten HIER.

(baf)