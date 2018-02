Gil Ofarim kommt ins Wiener B72

Er gründete die Bands Zoo Army und Acht, sang in Musicals und war als Synchronsprecher zu hören - zuletzt sorgte Gil Ofarim aber vor allem mit seinem Bewegungstalent für Aufsehen. Der gebürtige Münchener gewann die zehnte Staffel der RTL-Show "Let's Dance" (2017) und tanzte sich so erneut ins Rampenlicht.

Seit 20 Jahren im Geschäft

Viel ist passiert seit Ofarim 1997 von der "Bravo" entdeckt und in eine Foto-Love-Story gesteckt wurde. Der mittlerweile 35-Jährige spielte sich in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" selbst, trat schon in jungen Jahren als Support-Act von Bon Jovi auf, tourte jahrelang durch Asien, schaffte in Kanada den Sprung in die Top Ten der Charts (zusammen mit Justin Timberlake und den Backstreet Boys als "BRAVO All Stars") und erreichte 2012 bei "The Voice of Germany" das Viertelfinale.

Nun ist Gil Ofarim wieder auf Tour und hat die brandneue, im Jänner 2018 erschienene EP "20 Years" im Gepäck.

Save the Date:

Wann: Samstag, 24. Februar 2018; Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr

Wo: B72 Wien

Support: Josh

