Good Charlotte spielen ein Open Air in der Arena Wien

Die Gitarren schriller, das Tempo schneller und die Tattoos flächendeckender: Seit knapp 20 Jahren fabrizieren Good Charlotte Popmusik, die im Skatepunk zuhause ist. Die Band rund um das Brüderpaar Joel (Gesang) und Benjamin Madden (Gitarre) feierte in der ersten Hälfte der Nuller-Jahre mit den Alben "The Young & the Hopeless" und "The Chronicles of Life and Death" ihre größten Erfolge.

Das jüngste der sechs Studioplatten von Good Charlotte trägt den Titel "Young Authority" und erschien 2016. Brandneues Songmaterial ist auf der aktuellen Tour daher rar gesät. Dafür dürfen sich die Fans der Poppunker auf die Greatest Hits aus zwei Jahrzehnten Bandgeschichte freuen.

Save the Date:

Donnerstag, 31. Mai 2018; Einlass: 18 Uhr; Beginn: 19 Uhr

Arena Wien, Open Air

Support: Frank Carter and The Rattlesnakes

Tickets für die Show gibt es HIER.

(lfd)