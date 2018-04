Hatebreed bringen die Arena im Juli zum Kochen

Seit fast 25 Jahren schafft Hatebreed wie kaum eine andere Band den Spagat zwischen kompromisslosem Hardcore und treibendem Metal. Nicht umsonst werden die Jungs aus Connecticut von Fans beider Lager gefeiert.

Mit ihrem Debütalbum "Satisfaction Is The Death of Desire" katapultierten sie sich aus dem Stand an die Spitze der Szene und konnten so mit Bands wie Slayer und Slipknot um die Welt touren.

Fans dürfen sich jetzt freuen, die Band endlich wieder in kleinerem Rahmen sehen zu können. Gemeinsam mit den Oldschool-Thrashern von Municipal Waste kann man sich schon jetzt auf einen feinen, lauten und sehr verschwitzten 30. Juli in der Arena einstellen.

Tickets gibt es ab sofort HIER zu kaufen.

(baf)