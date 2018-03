Heimische Musik veredelt 4Gamechangers Festival

Zahlreiche heimische und internationale Promis werden im Rahen des dreitägigen Branchen- und Networking-Zusammentreffens dem wissbegierigen Publikum als Gastredner wichtige Lebens- und Businessweisheiten mit auf den Weg geben.

Darunter befinden sich in diesem Jahr unter anderem Iron Maiden Sänger Bruce Dickinson, Grammy-Gewinner Stefan Sagmeister, Heather Mills, Datenschutz-Vorkämpfer Max Schrems, Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner und auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Zwischen und nach den informationsgeladenen Vorträgen sorgen zahlreiche Musikacts für Auflockerung unter den Gästen in der Marx Halle. Neben heimischen Topstars wie Der Nino aus Wien, Tagtraeumer und Julian LePlay wird es auch Auftritte von Gregor Meyle und Rea Garvey zu sehen geben.

Hier das vollständige Musikprogramm beim 4Gamechangers-Festival:

Mittwoch, 18. April 2018

•Playing Savage (US)

•The Weight (AT)

•Ankathie Koi (AT)

•Der Nino aus Wien (AT)



Donnerstag, 19. April 2018

•Simon Lewis (AT)

•Tagtraeumer (AT)

•La Rochelle (AT)

•Camo & Krooked (AT) 1 Song in Award-Show

•Gregor Glanz (AT) 1 Song in Award-Show

•Gregor Meyle (DE)

•Rea Garvey (IRL)

•DJ MITTONE (DE)



Freitag, 20. April 2018

•Ina Regen (AT)

•Mathea (AT)

•Thomas David (AT)

•Julian LePlay (AT)

•Q feat. Eric Papilaya (AT)

•DJ MITTONE (DE)

Alle Infos zum 4Gamechangers Festival findet man auf der offiziellen Homepage.



(baf)