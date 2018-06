Jessie J kommt für ein Open Air in die Arena Wien

Ende März beging Jessica Ellen Cornish, im weltweiten Popradio als Jessie J gefeiert, ihren 30. Geburtstag. Kurz zuvor hätte sie ihre Karriere beinahe aufgegeben. Sie fühlte sich lustlos und ausgebrannt; die Kunst war vom Business verschluckt worden.

Ein Song brachte die Freude schließlich zurück. Produzent DJ Camper spielte Jessie den Beat für "Think About That" mit seinem launischen, meditativen Groove und einer klaren neuen Stil-Linie vor. Und dann ging alles ganz schnell, die Lyrics waren innerhalb von 20 Minuten geschrieben und DJ Camper wollte partout nicht akzeptieren, dass Jessie J keine Lust mehr aufs Musikmachen hatte.

Gemeinsam nahmen die beiden das Album "R.O.S.E." auf, das seit Mai 2018 in den Plattenläden steht. Der Titel ist ein Akronym für Realisationen, Obsessionen, Sex und Empowerment - lauter Themen, die am Album behandelt werden - aber auch eine Hommage an Jessies Mutter Rose.

Save the Date:

Wann: Freitag, 13. Juli 2018; Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

Wo: Arena Wien, Open Air

Support: Paenda

TICKETS für das Konzert sind HIER erhältlich!

(lfd)