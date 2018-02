Konzertkarten für Elton John zu gewinnen!

Live-Act: Elton John

Datum: Donnerstag, 02. Mai 2019

Location: Wiener Stadthalle, Halle D

"Farewell Yellow Brick Road"-Tour

Elton John wird im Rahmen seiner drei Jahre dauernden Abschiedstournee am 2. Mai 2019 in der Wiener Stadthalle gastieren!

Mit seiner schier unvergleichlichen Karriere und mehr als einem halben Jahrhundert auf Tour hat Elton John die kulturelle Landschaft nachhaltig geprägt und sich den Status als wahrhaftige weltweite Ikone erarbeitet. In einem exklusiven VR180 Livestream auf Youtube hat der Superstar seine allerletzte Tour angekündigt: "Farewell Yellow Brick Road".

Die "Farewell Yellow Brick Road"-Tour wird am 2. Mai 2019 in der Wiener Stadthalle Stopp machen. Dies wird die letzte Tour des Superstars sein, sie markieren das Ende von mehr als einem halben Jahrhundert "on the road" für einen der beständigsten Künstler der Pop-Kultur.

Seine neue Bühnenproduktion nimmt Fans dabei mit auf eine musikalische und sehr stark visuell gestaltete Reise durch die 50-jährige, mit unzähligen Hits gespickte Karriere.

