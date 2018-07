Kylie Minogue gibt im November Konzert in Wien

Gerade erst feierte Kylie Minogue ihren 50. Geburtstag, an dem sie sich mit dem brandneuen Album "Golden" selber beschenkte.

Mit den neuen Songs und natürlich auch den alten Welthits wie "The Loco-Motion", "I Should Be So Lucky" und "Can't Get You Out Of My Head" geht sie im Herbst auf große Tournee.

November-Show in Wien

Die führt sie am 14. November auch nach Wien. Im Gasometer wird sie dann für gute Stimmung in der tristen Jahreszeit sorgen.

Tickets für das Konzert gibt es ab dem 27. Juli 2018 um 10 Uhr HIER.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)