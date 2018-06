Lena kommt am 23. Oktober ins Wuk

Ursprünglich wollte Lena Meyer-Landrut ja bereits im Februar auf Tour gehen. Da sich die Arbeiten an ihrem neuen (insgesamt fünften) Studioalbum "Gemini" verzögerten, wurden die Konzerte aber in den Herbst verlegt. Gut für ihre österreichischen Fans, denn durch die Verschiebung kam auch ein Wien-Konzert zustande.

TICKETS für die Show gibt es HIER.

Die Terminänderungen gab Lena auf ihrem YouTube-Kanal "helloleni" bekannt: "Ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt, nicht sicher gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass das, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gemacht habe, einfach nicht richtig ist und es hat sich einfach nicht so angefühlt, als würde ich das mit euch teilen wollen [...] Das, was am Ende für mich zählt, ist, dass ich Musik machen möchte, die ich liebe, die ehrlich ist [...] und das dauert leider einfach noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Am Ende soll es doch etwas sein, was toll wird und womit alle glücklich und happy sind."

Save the Date:

Dienstag, 23. Oktober 2018

WUK Wien

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

