Marshmello kommt zum Beatpatrol 2018

Einige große Namen wie Camo & Krooked, Fritz Kalkbrenner, Nosia (DJ-Set) und Möwe standen ja bereits für das kommende Beatpatrol fest. Viele neue hat die Festival-Leitung auch in Phase zwei des Line-ups gepackt, allen voran MARSHMELLO. Wer auch immer sich hinter seiner Hutschachtel-Maske verbirgt (Produzent und DJ Chris Comstock ist ein heißer Tipp), seine Songs ("Wolves", "Silence") und Remixes ("Hallo" von Adele) sind Güteklasse A.

TICKETS für das Beatpatrol 2018 gibt es HIER.

Nachdem er die Turntables am Coachella bearbeitet hat, legt auch CARNAGE heuer am Beatpatrol auf. "Ich bin ein großer schwarzer Typ, der es liebt zu wüten", sagt der 27-Jährige aus Guatemala über sich selbst. Jede Menge Action darf man sich auch vom Londoner House-DJ JAX JONES und dem kanadischen Produzentenduo Andrew Fedyk and Joe Depace, besser bekannt als LOUD LUXURY, erwarten. Gleiches gilt für DJ SALVATORE GANACCI, der Ende Juli bereits am Tomorrowland im Einsatz war.

Oben genannte Acts sind am 25. Oktober im VAZ allesamt auf der Mainstage im Einsatz. Daneben hat das Beatpatrol auch noch drei weitere Bühnen zu bieten (Fasten Your Seatbelts Stage, Psytrance Arean, Hyperbeat Stage). Weitere Infos gibt's auf der offiziellen Website des Events.

LINE UP PHASE I & II (in alphabetischer Reihenfolge):

CAMO & KROOKED surrounded show

CALYX & TEEBEE feat. LX ONE

CARNAGE

DC BREAKS & LOADSTAR present opposition

DJ GUV

FRITZ KALKBRENNER

JAX JONES

LIQUID SOUL

LOUD LUXURY

MAJOR 7 live

MARSHMELLO

MIMIC VAT live

MÖWE

NEELIX

NGHTMRE

NOISIA DJ-Set

RINKADINK live

SALVATORE GANACCI

TSUKI b2b SIMULA

X-NOIZE live

(lfd)