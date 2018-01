Mit "Heute" günstiger zu "Schmetterlinge sind frei"

Am 16. Jänner 2018 startet das Gastspiel der Komödie "Schmetterlinge sind frei" nach dem amerikanischen Original "Butterflies are free" in Wien - eine Liebesgeschichte, die auf Situationskomik setzt und große Themen wie Abnabelung, Loslassen und Erwachsenwerden beleuchtet.



Don ist blind. Er ist soeben in seine erste eigene Wohnung gezogen, um sich und vor allem seiner Mutter zu beweisen, dass er auf eigenen Beinen stehen kann. Gerade als Don sich in seinem spartanischen Zimmer gut zurechtfindet, flattert die lebenslustige neue Nachbarin Jill in sein Leben. Sie ist das absolute Gegenteil von Don: frei, chaotisch und spontan, und stellt sein Leben auf den Kopf.

Dann steht auch noch Dons Mutter in der Tür und hat wenig übrig für das Mädchen in der Unterwäsche. Sie kann nicht akzeptieren, dass ihr Sohn nicht mehr der hilflose Junge ist, den sie beschützen muss. Scheinbar ist ihr jedes Mittel recht, Don wieder zurück nach Hause zu holen.



Save the Date(s):

Wo: THEATER CENTER FORUM (Porzellangasse 50, 1090 Wien)

Wann: 16. Jänner bis 3. Februar 2018, jeweils um 19.30 Uhr

Mit: Glenna Weber, Birgit Wolf, Sam Madwar und Angelo Konzett

Tickets sind telefonisch im Theater Center Forum unter der Nummer 01/310 46 46 erhältlich. Nennen Sie am Telefon das Stichwort "Heute", und Sie zahlen nur 17 Euro für Ihr Ticket.





