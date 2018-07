Mit Adidas für einen sauberen Ozean laufen

Zum zweiten Mal veranstaltet Adidas gemeinsam mit "Parley For the Oceans" die globale Laufbewegung, deren Ziel es ist, die Weltmeere und deren Verschmutzung durch Plastikmüll ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Einen Monat lang werden dann mit Hilfe der Runtastic-App und der "Run for the Oceans"-Gruppe Kilometer der an der Aktion teilnehmenden Läufer gesammelt. Und das nicht umsonst. Für die ersten eine Million gelaufenen Kilometer spendet der deutsche Sportartikelhersteller je einen US-Dollar an das "Parley Ocean Plastic"-Programm, das sich der nachhaltigen Verwertung von Plastikmüll aus den Weltmeeren verschrieben hat.

Laufevent am 7. Juli

Adidas hat gemeinsam mit der "Parley Oceans Plastic" eine limitierte Version der beiden Laufschuhe UltraBOOST und Ultra BOOST X entwickelt. In jedem Paar sind rund elf Plastikflaschen verarbeitet, das Primeknit-Obermaterial besteht zu 95 Prozent aus "Parley Ocean Plastic". Die Schuhe können weltweit in Adidas Stores erworben werden.

In Wien steigt am Samstag, den 7. Juli, am Donaukanal ein großer Laufevent, um die Bewegung für das Jahr 2018 ausklingen zu lassen. Um 10 Uhr geht es bei der Adidas Run Base beim Badeschiff los. Jeder Läufer ist herzlich willkommen.

(baf)