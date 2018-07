Mit Fitness und Wissen zur "M:I 6"-Premiere in Paris

Tom Cruise kann das Weltretten nicht lassen. Als Elite-Spion Ethan Hunt kärchert er diesen Sommer schon zum sechsten Mal die globale Unterwelt aus. 55 Jahre ist Cruise mittlerweile alt, besteht aber weiterhin darauf, den Großteil seiner Stunts selbst zu drehen. Ganz so viel Körpereinsatz ist nicht vonnöten, um ihn bei der "Mission: Impossible - Fallout"-Premiere in Paris live erleben zu dürfen - aber fast...

Schnitzeljagd

"Laola 1", "Urlaubsguru" und "Heute" veranstalten am Samstag, 14. Juli, eine Schnitzeljagd durch Wien, die für die Gewinner in der französischen Hauptstadt enden wird. Gefragt sind Fitness, ein Laufpensum von mindestens acht Kilometern und gute Kenntnis der "Mission: Impossible"-Reihe. Zusätzlich zum Flug nach Paris winken 500 Euro Reisegeld in Cash!

In Zweier-Teams müssen körperliche Herausforderungen (Burpees, Kniebeugen, Push Ups, etc) bestanden und Fragen zu den Filmen beantwortet werden. Die Challenge wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Los geht's am 14. Juli um 09.30 Uhr vor der Wiener Oper. Also schnell einen tüchtigen Mitstreiter rekrutieren und auf ein wenig Losglück hoffen. Alle weiteren Infos und die Anmeldung zur Schnitzeljagd gibt es HIER.

"Mission: Impossible - Fallout" startet am 2. August in den österreichischen Kinos.

