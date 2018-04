Mitreißender Popwurlitzer in der Arena Wien

Scott Bradlee verwandelt alte Hadern und musikalische Massenware in stimmungsgeladenen Alternativ-Pop. Der Name von Bradlees Combo ist also Programm: Die Postmodern Jukebox (quasi der postmoderne Wurlitzer) serviert bekannte Songs in neuem Gewand. Jazz und Swing dominieren in den Arrangements.

Die Besetzung der Band variiert, der Energiepegel bleibt dabei ungebrochen hoch. Das Covern an sich ist bekanntlich schon eine Kunstform, die Aufbereitung in einer Live-Show aber nochmal ein anderes Kaliber. Beides beherrscht Scott Bradlee's Postmodern Jukebox in Perfektion.

Cover-Versionen

Unter anderem hat die Band Songs von Guns'n'Roses, Justin Bieber, Beyoncé, den White Stripes, Lorde, Outkast und Maroon 5 im Repertoire. Bekannt wurde sie mit ihrer ureigenen Version von Macklemore & Ryan Lewis' "Thrift Shop", die im Netz zum Hit avancierte.

Der Wien-Gig von Scott Bradlee's Postmodern Jukebox übersiedelte vom Gasometer in die Wiener Arena. Los geht's am Mittwoch, dem 2. Mai, um 20 Uhr.

TICKETS für die Show sind HIER erhältlich!



(lfd)