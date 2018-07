Paul McCartney spielt Zusatzshow in Wien

Kündigt sich ein Musiker vom Kaliber Paul McCartneys an, muss man schnell sein, um einen Platz vor der Bühne zu ergattern. Nur 20 Minuten hat es gedauert, bis der Gig in der Wiener Stadthalle ausverkauft war.

Die frohe Kunde für alle enttäuschten Fans, die ihre Chance verpasst haben: Aufgrund der enormen Nachfrage hängt der 76-jährige Brite gleich noch ein zweites Konzert in Wien an. Auch am 6. Dezember 2018 spielt er in der Wiener Stadthalle.

Der Vorverkauf für die Zusatzshow startet am Donnerstag, 26. Juli um 9 Uhr.





(lfd)