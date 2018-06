Premiere für Su Mathurins Programm "SUperstar"

Ein SUperstar in spe hat's nicht leicht! In der Disko ist SU zwar ein Bewegungstalent sondergleichen, ein Angebot von "Dancing Stars" bleibt trotzdem aus. Als Sängerin und potentielles Supermodel kennt sie die Welt auch noch nicht. Die Casting-Show "Das Supertalent" soll Abhilfe schaffen. Um Chancen auf den Sieg zu haben, reist SU mit Society Dog Seppi an - doch ausgerechnet vor seinem wichtigsten Auftritt erleidet der Vierbeiner ein Burn-Out.

City-Walk

Als kleinen Vorgeschmack auf ihr neues Programm spazierte Su Mathurin im Stile eines echte SUperstars, sprich mit Securitys und Visagistin, durch die Wiener Innenstadt. Seppi durfte dabei natürlich auch nicht fehlen. Am 4. Juni laden die beiden im CasaNova zur großen Premiere.

Save the Date:

CasaNova (Dorotheergasse 6-8, 1010 Wien)

4. Juni 2018, 19.30 Uhr

TICKETS gibt's HIER.



(red)