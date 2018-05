Public Viewing Hotspots für den Song Contest

Es muss nicht immer Fußball sein! Spätestens seit Conchitas Triumph ist in Österreich auch das Interesse am ESC groß genug, um Massen mitfiebernder Fans in bierseliger Stimmung zu vereinen. Wer die Vorentscheidungen und die Abschlusshow des europäischen Wettsingens nicht nur in kleiner Runde vor dem heimischen TV-Apparat erleben will, hat in Wien reichlich Gelegenheit dazu.

ESC - Halbfinale 1

Das Vereinslokal Gugg (der Homosexuellen Initiative Hosi, Heumühlgasse 14), die Felixx Bar (Gumpendorfer Straße 5) und Kates CaféBar (Praterstern Top SH09) zeigen beide Halbfinale (8. und 10. Mai) sowie das Finale am 12. Mai.

ESC - Halbfinale 2

Letzteres wird auch im Votiv Kino (Währinger Straße 12) und im Schikaneder (Margaretenstraße 22) übertragen. Auch im Why Not Vienna (Tiefer Graben 22) ist das Finale zu sehen - dort findet am 9. Mai zusätzlich noch eine "ESC Warm Up"-Party statt.

Österreichs große Song-Contest-Hoffnung Cesár Sampson steigt übrigens am 8. Mai im ersten Halbfinale in den Bewerb ein. "Heute.at" tickert live!



(lfd)