Punkrock-Legenden NOFX sind am 19. Juni in Wien

Am 19. Juni 2018 kommen Fat Mike, Eric Melvin, El Hefe und Erik Sandin in die Open Air Arena, um den heimischen Fans die größten Hits der Bandgeschichte um die Ohren zu spielen. Angefangen von "Bob" über "Linoleum" und "180 Degrees" bis hin zu "Idiots Are Taking Over" und "Wolves in Wolves' Clothing" werden hoffentlich alle Kracher zu hören sein.

Doch NOFX kommen nicht alleine nach Wien. Mit The Bronx, Jaya The Cat und Bad Cop Bad Cop haben sie sich gleich drei großartige Vorbands mit auf Tour genommen.



Tickets für das sicher bald ausverkaufte Konzert am 19. Juni 2018 gibt es ab Freitag, den 9. Februar, HIER zu kaufen.



(baf)