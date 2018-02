Rainhard Fendrich tritt gegen Kinderarmut auf

Anfang April gibt der 62-Jährige drei Konzerte gegen Kinderarmut. Am 3. April steht er im Europasaal vom Congress in Salzburg auf der Bühne. Einen Tag später gastiert er im Grazer Orpheum. Zum Abschluss der kleinen Benefiztournee gibt es Fendrich am 5. April in der Halle E im Wiener Museumsquartier zu sehen.

Fendrich verzichtet bei allen drei Auftritten gänzlich auf eine Gage, außerdem wird man die Konzertkosten gering halten, um so möglichst vielen Kindern helfen zu können. Der Reinerlös der Shows kommt dem Armutsfond der Volkshilfe Österreich zugute.

In Österreich, einem der reichsten Länder der Welt, sei Kinderarmut völlig inakzeptabel, so der Musiker über sein Engagement für das ernste Thema. Trotzdem sind rund 290.000 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre armutsgefährdet.

