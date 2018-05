Seeed bringen Karibik-Feeling nach Österreich

Am 1. November 2019 wird sich die Wiener Stadthalle zu einem großen Dancefloor verwandeln, wenn die Jungs aus der deutschen Hauptstadt endlich wieder live aufspielen werden.

Sechs Jahre sind seit ihrem letzten Album vergangen, doch noch immer lässt es sich zu zeitlosen Klassikern wie "Dickes B", "Ding" oder "Aufstehn!" hervorragend abtanzen.

Einen Tag später, am 2. November, gastieren Seeed auch in der Tipsarena in Linz. Tickets für die Shows gibt es ab dem 9. Mai HIER zu kaufen.

(baf)