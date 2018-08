Seiler & Speer duellieren sich mit The BossHoss

Seiler & Speer gegen The BossHoss. Österreichischer Schmäh gegen deutsch-amerikanische Cowboy-Lässigkeit. Auf zwei sich an den jeweiligen Hallenenden gegenüberliegenden Bühnen werden sich die beiden Bands Mitte November gegenüberstehen.

Getrennt nur durch die Fans kommt es dann zum Red Bull Soundclash, einem musikalischen Kräftemessen der besonderen Art und Weise. Abwechselnd werden die Kontrahenten dann ihre Hits in das Auditorium spielen und so um die Gunst des Publikums buhlen. Insgesamt besteht der Soundclash aus sechs Runden.

Runde 1 "WarmUp"

Runde 2 "The Cover" - Ein Coversong im eigenen Stil interpretiert.

Runde 3 "The Takeover" - Ein Song des Kontrahenten wird zu Ende gespielt.

Runde 4 "The Clash" - Eigene Songs, neu arrangiert.

Runde 5 "The Wildcard" - Überraschungsgäste auf den beiden Bühnen.

Runde 6 "Finale"

