Sir Paul McCartney beehrt Wien am 5. Dezember

"Ich kann es nicht glauben, dass mein letztes Konzert in Österreich schon wieder fünf Jahre her ist", freut sich der 76-Jährige über seinen Gig in Wien.

Drei Stunden lang wird "Macca", wie ihn seine Fans liebevoll nennen, dann aus dem Fundus seiner fast schon sechzig Jahre andauernden Karriere schöpfen.

"Egypt Station"

Neben den legendären Beatles-Klassikern gibt es dabei auch Songs des am 7. September erscheinenden, neuen Albums "Egypt Station" zu hören.

Tickets für das letzte große Konzerthighlight des Jahres 2018 gibt es ab dem 20. Juli Punkt 9 Uhr HIER.

