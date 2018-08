Spektakuläre Nacht der Ballone ruft ins Waldviertel

Heuer fand die Weltmeisterschaft im Heißluftballonfahren in Groß Siegharts im Waldviertel statt. Bis dato wurden derartige Bewerbe noch nie in Niederösterreich ausgetragen. 2014 ging die Veranstaltung in Brasilien und im Jahr 2016 in Japan über die Bühne. Groß Siegharts hat sich im Kampf um den Austragungsort für die Weltmeisterschaft im Heißluftballonfahren 2018 durchgesetzt.

Von 18. August weg waren rund 800 Piloten und Crewmitglieder aus 35 Nationen am Veranstaltungsort anwesend. Vor dem Start erhielten die teilnehmenden Piloten Aufgabenstellungen, die sie während der Fahrt bestmöglich erfüllen sollen. Nun geht das fest zu Ende. Die "Nacht der Ballone" mit anschließender "Ö3 Disko" mit Andi Marek und Roland Neuwirth bilden den Ausklang. Start ist um 20.30 Uhr.

Am Samstag gibt es aber auch noch etwas zu erleben: Da ist der Kinder- und Familiennachmittag, die Siegerehrung mit Feuerwerk und Liveband "Die Powerkryner".

