"Gags, Gags, Gags!" mit Stermann und Grissemann

Das "Stermann & Grissemann"-Universum aus subtiler Beschimpfung, Sinnsabotage und Selbstdemontage, Nonsense, bizarrer Parodie, Persiflage und Polemik erlaubt sich eine neue Ausdehnung. Gewohnt spitz flitzen die beiden durch den selbst gesteckten Gag-Slalom.

Dirk Stermann und Christoph Grissemann versuchen, nie ins Vorurteile kabarettistisch aufzulösen oder mit öden sozialdemokratischen Pointen zu langweilen. Fans sagen: Keine Sekunde mit Stermann und Grissemann ist Zeitverschwendung. "Gags, Gags, Gags!" so das Motto des Duos - und der Name des aktuellen Programms.

"Gags, Gags, Gags!" in Wien:

Am Mittwoch, 2. Mai; Donnerstag, 17. Mai und Sonntag, 3. Juni im Stadtsaal. Am Mittwoch 23. Mai im Theater Akzent.

