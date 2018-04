Swing ist Trumpf beim Wiener Musikmarkt 2018

Petticoats, knallrote Lippen und Hochsteckfrisuren sind angesagt. Dieses Jahr steht der Musikmarkt ganz im Zeichen des Swing. Als eine Stilrichtung des Jazz charakterisiert sich Swing durch seine Tanzbarkeit, seinen federnden, fast schwebenden Rhythmus - und harmoniert als Lebensgefühl perfekt mit der Marktatmosphäre. Lebhafte und quirlige Rhythmen, wie das bunte Markttreiben, verbinden die Gefühle der Leichtigkeit und des Sich-Treiben-Lassens mit den kulinarischen Genüssen.

Die hochkarätigen Bands Doro, Pete & Jules, The Reveilles, Belle Affaire, Vila Madalena Extended, Picadilly Onion Trio, Some like it hoP, trio trio! und der Sugar Daisy's Hot Club entführt die Zuhörer in die Ära des swinging Jazz.

Hier alle Termine, Locations und Konzerte:

Freitag, 4. Mai (11.00 bis 13.00):

1., Biobauernmarkt Freyung

Doro, Pete & Jules (11.00 Uhr) / Belle Affaire (12.00 Uhr)

Samstag, 5. Mai (11.00 bis 13.00):

18., Kutschkermarkt

Vila Madalena Extended (11.00 Uhr) / Some like it hoP (12.00 Uhr)

Freitag, 11. Mai (11.00 bis 13.00):

3., Rochusmarkt

Picadilly Onions Trio (11.00 Uhr) / The Reveilles (12.00 Uhr)

Samstag, 12. Mai (11.00 bis 13.00):

12., Meidlinger Markt

trio trio! (11:00 Uhr) / Belle Affaire (12:00 Uhr)

Freitag, 18. Mai (11:00-13:00):

6., Naschmarkt

Picadilly Onions Trio (11:00 Uhr) / Doro, Pete & Jules (12:00 Uhr)

Samstag, 19. Mai (11.00 bis 13.00):

21., Floridsdorfer Markt

Vila Madalena Extended (11.00 Uhr) / Sugar Daisy´s Hot Club (12.00 Uhr)

Freitag, 25. Mai (11.00 bis 13.00):

16., Brunnenmarkt

The Reveilles (11.00 Uhr) / Some like it hoP (12.00 Uhr)

Samstag, 26. Mai (11.00 bis 13.00):

15., Schwendermarkt

trio trio! (11.00 Uhr) / Sugar Daisy's Hot Club (12.00 Uhr)



(red)