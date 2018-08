Tekashi 6ix9ine bringt Farbe ins Gasometer

Alle seine Videos lassen die Klickzahlen auf YouTube in achstellige Zahlensphären explodieren, auf Instagram folgen ihm mehr als 10 Millionen Fans und auf seinem neuen Song "Fefe" wird er von Nicki Minaj gefeatured. In jüngster Zeit hat Tekashi 6ix9ine jedoch auch abseits der Musik für Schlagzeilen gesorgt. Es soll Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen gehabt haben, hat einen Fan in einer Mall gewürgt und wurde vor wenigen Wochen vor seinem Haus in Brooklyn ausgeraubt.

Am 16. September kommt der 22-jährige Musiker mit den auffälligen Gesichtstattoos, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt, ins Wiener Gasometer.

Tickets für das Hip Hop-Konzert gibt es ab sofort HIER.

(baf)