The Menzingers spielen im Wiener Flex

Nach mehr als zehn Jahren im Musikbusiness sind mittlerweile alle Mitglieder der Punk-Rock-Truppe aus Philadelphia in ihren 30ern angekommen. Einerseits wehmütig, andererseits lebenslustig, reflektieren die vier auf ihrem aktuellen, fünften Studioalbum "After The Party" (2017) über das Älter-, aber Noch-nicht-ganz-Erwachsen-werden.

"Wir haben unsere 20er sehr turbulent verbracht", so Gitarrist, Sänger und Keyboarder Tom May, "und nun sind wir an einem Punkt angelangt, wo offenbar jeder, den wir kennen, in unterschiedliche Richtungen aufbricht."

Greg Barnett (Gitarre, Gesang) ergänzt: "Wir werden jetzt 30, und da gibt es diese Idee, dass da das wirkliche Leben beginnt. Auf eine gewisse Weise sagen wir mit diesem Album 'Wir müssen nicht erwachsen oder langweilig werden - wir können weiterhin Spaß dabei haben, das zu tun, was wir lieben."

Wie das klingt, davon kann man sich am Sonntag, 11. Februar, im Wiener Flex überzeugen. Einlass ist um 19 Uhr, los geht's eine Stunde später. Als Vorgruppen sind Pup sowie Cayetana zu hören.

HIER gibt's Tickets für die Show der Menzingers.

(lfd)