The Naked and the Famous kommen ins WUK

Mit ihrem Debütalbum "Passive Me, Aggressive You" (2010) gelang der Band aus Auckland in ihrer Heimat der Durchbruch. Die Platte landete auf Platz eins der neuseeländischen Charts, die erste Single "Young Blood" platzierte sich ebenfalls an der Spitze.

The Naked and the Famous zogen daraufhin nach Kalifornien um. Album Nummer zwei - "In Rolling Waves" (2013) - wurde bereits in Los Angeles aufgenommen. Drei Jahre später folgte "Simple Forms".

2018 präsentiert die Band eine völlig neue Seite von sich. Im März erschien ihr Akustik-Album "A Still Heart" mit frischen Versionen ihrer bekannten Hits. Reduziert auf das Wesentliche entwickeln die Songs eine ganz neue Intensität. Wie das klingt demonstrieren The Naked and the Famous derzeit auf ihrer "Stripped"-Tour, die sie am 20. Juli auch nach Wien führt.

Save the Date:

Freitag, 20. Juli

WUK Wien

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

TICKETS für die Show gibt es HIER.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lfd)