The Offspring kommen in die Open Air Arena

Am 10. Juni werden Sänger Dexter Holland und seine Mitmusiker in der Wiener Open Air Arena die größten Hits der mehr als 30-jährigen Bandgeschichte aus ihren Ärmeln schütteln. Und derer gibt es genug.

Mit ihrem dritten Album "Smash" gelang The Offspring im Jahr 1994 der internationale Durchbruch. Die Platte, auf der sich Songs wie "Self Esteem" und Genocide" finden, machte die Band zu einer fixen Größe, auch in den Mainstream-Charts.

Die letzte Veröffentlichung "Days Go By" liegt schon sechs Jahre zurück, dennoch können die Musiker, die mittlerweile jenseits der 50 Jahre alt sind, immer noch auf eine breite Fanbasis zählen.

Am 10. Juni 2018 sind The Offspring gemeinsam mit No Fun At All und Itchy in der Open Air Arena zu Gast. Tickets für die Show gibt es HIER zu kaufen.

