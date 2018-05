Tickets für das LOVELY DAYS FESTIVAL gewinnen

Seit 2006 findet in Österreich alljährlich das Lovely Days statt. War die Premiere noch in St. Pölten, ist seit 2016 der idyllische Schlosspark Esterházy in Eisenstadt die Heimat des Festivals.

Zahlreiche altehrwürdige Ikonen der Rockmusik ließen ihre Gitarren bereits am Lovely Days erklingen, darunter etwa The Who, Neil Young, Robert Plant, Loue Redd, Deep Purple und ZZ Top. Heuer sind unter anderem Status Quo und Eric Burdon auf der Festivalbühne im Einsatz.

Lovely Days 2018

Das Gewinnspiel ist bis 10. Juni 2018 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerin/der Gewinner wird am 11. Juni informiert, sein/ihr Name an den Veranstalter weitergeleitet. Die Karten können gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Tageskasse des Events abgeholt werden.

