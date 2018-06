Tocotronic spielen ein Arena Open Air in Wien

Eineinhalb Jahre lang haben sich Tocotronic ferngehalten von Clubs und Bühnen. Während dieser Live-Pause hat die Band alles hinterfragt, sich als Kollektiv neu erfunden und dabei das tiefgründigste Album ihrer Karriere aufgenommen.

"Die Unendlichkeit", erschienen am 26. Jänner 2018, ist eine Autobiographie in 12 Kapiteln, dunkel rockend und verlockend wie ein Märchen von Oscar Wilde. Sich selbst einzuordnen in die Zeit und in die Welt, ohne dabei zu selbstreferenziell zu werden, ist eine Herausforderung, die die Band gerne annimmt.

Tocotronic sind bei sich angekommen: Der Kreis zum Frühwerk schließt sich. Gleichzeitig ist ihr Sound gegenwärtiger denn je. Wie gut sich die neuen sehr persönlichen Songs in das Œuvre der Indie-Institution™ Tocotronic einfügen, wird auf der anstehenden Konzertreise zu erleben sein. Am 28. Juli auch in Wien.

TICKETS für das Arena Open Air von Tocotronic gibt es HIER.

Save the Date:

Samstag, 28. Juli 2018

Arena Wien, Open Air

Einlass: 18.30 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Support: Die Sauna



(red)