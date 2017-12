Wiener Stadthalle - Das wird Fans 2018 geboten

Pop, Rock, Klassik, Musical, Kabarett, Sport. Die Wiener Stadthalle wartet auch im kommenden Jahr wieder mit unzähligen abwechslungsreichen Highlights auf.

So sorgen 2018 unter anderem Depeche Mode (4.2.), Helene Fischer (13.2. - 18.2.), Falco - Das Musical (25.2.), Metallica (31.3.), Bob Dylan (16.4.), Katy Perry (4.6.), Ringo Starr (20.6.) und Judas Priest (28.7.) für musikalische Unterhaltung.

Wanda (7.4.), Gert Steinbäcker (1.12) und Andreas Gabalier (15.12.) bringen heimische Musik in die große Halle F der Wiener Stadthalle.

Die Soundtracks von "Star Wars", "Game of Thrones" und "Herr der Ringe" werden von Orchestern zu den Bildern der Film- und Fernsehbilder live dargeboten.

Comedy und Live-Action

Mit Mario Barth (9.5.) und Bülent Ceylan (18.5.) sind wieder zwei deutsche Comedy-Schwergewichte am Vogelweidplatz in Wien 15 zu Gast. "Fast & Furious Live!" (9.2. - 11.2.), Masters of Dirt (16. -

18.3.), die Harlem Globetrotters (28.3.) und die Muskelberge von der WWE (17.5.) bringen sportliche Live-Action für die Fans.

Weitere hochkarätige Events stehen bereits auf dem Spielplan für 2018, vielen werden auf jeden Fall noch folgen.

Programmpräsentation Wiener Stadthalle

