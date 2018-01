Wiener reißen sich um John Cleese: Zusatztermin

Monate bevor Elton John seine letzte Tour ankündigte, machte John Cleese Schluss. Das Monty-Python-Urgestein kündigte schon im November seine letzte Tour an. Am 13. Juni 2018 kommt er zum letzten Mal in die Stadthalle - hieß es damals.

Doch neues Jahr, neues Glück. Weil sich die Leute so um die Tickets für die Show rissen, hängt der "Fisch namens Wanda"-Star einen zweiten Termin, gleich am nächsten Tag, an.

Die Tickets für seine Show "Last Time To See Me Before I Die" am 14. Juni 2018 (19.30 Uhr) sind ab 29. Jänner im Vorverkauf erhältlich.

(lam)